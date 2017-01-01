Франция: ракеты КНДР смогут достичь Европы

Министр обороны Франции во вторник заявила, что Северная Корея может разработать баллистические ракеты, способные достичь Европы быстрее, чем ожидалось, передает Reuters.

«Сценарий эскалации в направлении серьезного конфликта нельзя отвергать. Европа рискует быть в пределах досягаемости ракеты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына раньше, чем ожидалось», - заявила министр обороны Франции.

Она также добавила, что нельзя отбрасывать сценарий эскалации, который может привести к большому конфликту.

Напомним, 28 ноября КНДР запустила ракету Хвасон-15. В Пхеньяне заявили, что это межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна поражать цели на всей территории США.