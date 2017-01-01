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Так и задумывалось: в России трассу проложили через ЛЭП - со столбом посреди дороги

Русский TVNET
Фото: Вконтакте/Ирина Фомина

В Приморье проложили дорогу через линию электропередач - таким образом, что опора ЛЭП оказалась посреди дороги, сообщает портал Newsru.com со ссылкой на PrimaMedia 30 ноября.

На фотографии можно увидеть, что на столбе размещены соответствующие дорожные знаки, указывающие на необходимость объезда.

Правда, в пресс-службе АО «Примавтодор» агентству пояснили, что строительство дороги еще не завершено. По их словам, сейчас по этой дороге никто, кроме сотрудников компании и строителей не ездит, поэтому столб большой опасности ни для кого не представляет.

Так и задумывалось: в Приморье трассу проложили через ЛЭП - со столбом посреди дороги

Россия
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