В Грузии разрешили употребление марихуаны

Согласно решению суда, употребление конопли и марихуаны больше не будет считаться уголовным преступлением и не подпадает под статью «незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров», так как оно не соответствует статье 16 конституции Грузии, согласно которой «каждый обладает правом свободного развития своей личности».

В решении Конституционного суда говорится, что «Право человека самостоятельно выбирать форму отдыха и осуществлять соответствующие активности, в том числе, употреблять марихуану, представляет собой сферу, защищенную личной автономией человека».

Иск в Конституционный суд против парламента Грузии внес член партии Гирчи Гиви Шанидзе. Ответчик доказывал, что употребление марихуаны может происходить как в медицинских целях, так и в целях развлечения — главное, что человек имеет право самостоятельно выбирать подходящую для себя форму разгрузки и отдыха.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству, хранение марихуаны весом более 70 грамм все еще предусматривает наказание в форме ограничения свободы.

Как сообщалось, летом в Грузии разрешили сеять коноплю для личного пользования.