Керимова обвиняют в неуплате 400 млн евро налогов во Франции

Российскому сенатору Сулейману Керимову, который был отпущен на свободу под залог во французском городе Ницце в рамках уголовного дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, вменяют в вину недоплату во французский бюджет в размере 400 млн евро.

По информации телеканала France-3, Керимова обвиняют в недоплате налогов именно на эту сумму за счет занижения стоимости недвижимости. В рамках расследования этого дела французские судебные власти также предъявили обвинения женщине, которая работала с Керимовым как риелтор.

Именно эта женщина, имя которой французские правоохранительные органы не называют, активно работала с объектами недвижимости в районе мыса Антиб, где расположены дорогие виллы. Она была задержана в конце прошлой недели и в настоящее время остается под стражей.

Кроме того, следователи предъявили обвинения управляющему вилл, которые, по версии следствия принадлежат российскому сенатору, - Седрику Фожеру.

Ранее суд согласился оставить его на свободе до суда под залог в 140 тысяч евро.

Суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на освобождение Керимова на следующей неделе

Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс рассмотрит в начале следующей недели апелляцию прокуратуры на избранную в отношении российского сенатора меру пресечения.

На днях пресса писала, что прокурор Жан-Мишель Прэтр настаивает на том, чтобы Керимова вновь поместили в камеру предварительного заключения.

Если суд решит отклонить жалобу, прокурор надеется, что в отношении обвиняемого будут усилены меры юридического контроля.

По мнению прокуратуры, в настоящий момент «они не соответствуют масштабу личности, риска и значительным доходам Керимова».

«Рассмотрение состоится в начале следующей недели», - объявил Прэтр в четверг, 30 ноября (цитата по РИА «Новости»).

Керимов был задержан в Ницце 20 ноября. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Французские власти подозревают Керимова в создании системы посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном Берегу. При этом цены, по которым была приобретена недвижимость, оказались слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов.

Французский суд постановил выпустить Керимова под залог в размере 5 млн евро. При этом ему ограничили круг общения и заставили отдать полиции свой российский паспорт, чтобы подозреваемый не смог выехать за пределы страны.

Уголовное преследование в отношении Керимова напугало других российских собственников элитной недвижимости и бизнеса во Франции. По словам россиян, сейчас к ним во Франции «особенное отношение». Правоохранительные органы уделяют намного больше внимания собственникам элитной недвижимости из РФ.





