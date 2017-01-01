США за год экспортировали оружия на $42 млрд

В 2017 финансовом году Соединенные Штаты Америки продали другим странам оружие на $41,93 млрд, что почти на 25% большем, чем годом ранее. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности США (DSCA).

Как отмечается, в эту сумму входят $6,04 млрд финансирования военной помощи иностранным государствам по программе Госдепартамента, $3,87 млрд финансирования по программам министерства обороны и $32,02 млрд от продажи вооружения странам-партнерам в рамках программы Foreign Military Financing.

«Эта позитивная тенденция продаж не удивительна, поскольку Соединенные Штаты являются мировым поставщиком в области безопасности», - заявил глава DSCA Чарльз Хупер.

По его словам, США предоставляют полный «оружейный» пакет.

«Мы поставляем нашим партнерам не только самые эффективные оборонные системы, но и обеспечиваем так называемый полный пакет, который включает обучение военных и техобслуживание», - добавил он.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон пока не принимал решения о поставках летального оружия в Украину.