Видео: на Украине отец убитого взорвал гранаты в зале суда

На Украине в городском суде Никополя (Днепропетровская область) прогремел взрыв: во время заседания в зал были брошены две гранаты. Об этом в комментарии «112 Украина» сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

«В больницы,по имеющейся информации, доставлены 10 человек», - сообщила она.

По данным областной полиции, рассматривалось дело по факту убийства. Отец убитого вытащил две гранаты и подорвал их. От взрыва он погиб, осколочные ранения получили подсудимые, конвоиры, сотрудник суда и гражданское лицо.

Двое из пострадавших находятся в операционной, состояние здоровья остальных в полиции не сообщают.

По факту происшествия будут внесены сведения по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.