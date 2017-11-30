СМИ: Путин приехал к Лукашенко на высоких каблуках

Во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который стартовал сегодня, 30 ноября, в Минске, журналисты заметили высокие каблуки, на которых ходит российский президент Владимир Путин, сообщает By24.org.

Как отмечается, инцидент произошел во Дворце Независимости, где своего коллегу встречал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Представителей СМИ на этот раз разместили по бокам от красной ковровой дорожки, по которой главы государств, участвующих в саммите, входили в здание.

Владимир Путин прибыл во Дворец Незалежности: В Минске начинается саммит ОДКБ с участием президентов шести стран pic.twitter.com/xUZ57qXvCC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 30, 2017

Когда появился президент России Владимир Путин, все обратили на его походку и высокие каблуки.

«Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями, которые нельзя списать даже на 65-летний возраст политика. Причина тому становилась ясна, если посмотреть на ноги: на российском лидере были ботинки, высота каблуков которых составляла примерно 8-10 сантиметров», – отмечает издание.