Глава эстонской разведки: на учениях «Запад» меня поразили электронные возможности России

Глава разведки Эстонии Каупо Розин признался в интервью Postimees, что на учениях «Запад» его поразили электронные возможности России для ведения войны.

«Меня удивило число их собственных солдат, которым удалось помешать электронным способом. Это был уровень, которого я раньше не видел. И они проделали это с различными родами войск – как сухопутными, так и воздушными войсками. Это действительно поразило меня», - отметил он.

По его словам, если электронная связь российских войск нарушена, то они могут использовать гражданские способы связи, что дает им преимущество в России.

«Они учили своих солдат, как входить в кабельные сети и решать проблемы»,

- отметил Розин.

«Это наша центральная проблема – как не только помешать русским электронным образом, но и как вывести из строя всю систему коммуникации. Для этого существуют определенные киберспособы и мы способных их использовать. Но мы должны думать и о том, как защищать свои системы коммуникации. Мы должны знать, какие существуют решения, если мы окажемся в электронной войне», - отметил он.