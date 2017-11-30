Президент США решил передать свою зарплату за три месяца на борьбу с эпидемией опиоидных наркотиков в США, где ежедневно от действия опиоидов гибнут 173 человека.

В конце октября Трамп объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за распространения опиатов. Тогда он сообщил, что в прошлом году из-за передозировки наркотиков погибло 64 тысячи американцев, пишет Newsru.com.

Президент назвал кризис с опиатами «национальным позором и человеческой трагедией» и призвал остановить поток героина из Мексики и фентанила из Китая.

По оценкам CNBS, если исходить из годового оклада президента в 400 тыс. долларов, то на борьбу с эпидемией Трамп перечислит 100 тыс. долларов.

Напоминаем, что еще до инаугурации Трамп заявил, что отказывается от президентской зарплаты. «Думаю, по закону мне придется принять один доллар, поэтому я буду получать один доллар в год», - сказал тогда миллиардер.

Trump donates third-quarter salary to HHS to combat opioid epidemic

Трамп пожертвовал трехмесячную зарплату на борьбу с наркотиками в США