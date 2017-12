В Пакистане талибы атаковали университет: есть жертвы

Четверо в масках вошли на территорию кампуса, и открыли стрельбу по учащимся. С улицы был слышен звук перестрелки и отдельных взрывов. В результате произошедшего погибли три человека, еще 13 ранены.

Ispr

Terrorists attack Agricultural University Directorate Peshawar. Army troops reached site. Terrorists cordoned inside. Exchange of fire in progress.

One out of 3-4 terrorists killed.

Army aviation doing air surveillance of area.

Eight students evacuated from hostel pic.twitter.com/wDBVTcvib1— PTV News (@PTVNewsOfficial) 1 декабря 2017 г.