Без мобильной связи, электричества и газа: жизнь племени ваямпи в джунглях Амазонки

Племя ваямпи, живущее в джунглях Бразилии, с белыми людьми впервые встретилось в 70-х годах. Эта встреча привела к непредсказуемому и трагическому исходу - среди племени распространились такая болезнь, как корь, против которой у коренного народа не было ни иммунитета, ни вакцины. Сейчас племя восстановилось примерно до 1200 человек, но теперь над ваямпи нависла новая угроза - президент Мишел Тремер планирует разрешить иностранным ювелирам работать в племенном округе, сообщает AFP.

Ежегодно усиливается давление лесников, шахтеров и фермеров на тропические леса Амазонки. Коренные племена с их древним, экологически чистым образом жизни считаются «легкими планеты», но их голоса редко бывают услышанными.

Племя живет всего в двух часах езды от небольшой бразильской деревеньки. Чтобы добраться до Рио-де-Жанейро потребуется еще три-четыре часа. Тем не менее, жизнь ваямпи значительно отличается от жизни людей, обитающих всего в нескольких сотнях километров.

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В лесах, где живут ваямпи, нет мобильной связи, электричества и газа. Если белые люди придут на эти земли, то молодежь ваямпи уже не захочет жить так, как жили их предки. Однако золотоискатели уже давно облюбовали Бразилию.