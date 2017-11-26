«Что русскому хорошо, то ...»: пока жители Бали бегут от вулкана, русские туристы развлекаются

В то время как местные жители страшатся и бегут с острова из-за извержения вулкана Агунг, приезжим туристам подобная достопримечательность — плюс в копилку лайков в Instagram, где хештег #сказочноебали успел стать легендарным.
Я определенно точно не одна из тех смельчаков, кто ездит снимать фото и видео извергающегося вулкана 🙈 Поэтому возьму это творение неизвестного мне автора. Итак, поехать через пол мира, чтобы чуть ли не в тот же день застать извержение вулкана? Легко! 🌋 Не могу сказать, что не страшно, потому СТРАШНО БЫЛО 😳 И вот мое эссе👇 ... Утром после самого первого землятресения я вышла в сад и медитировала на ощущение жизни, на осознание того, что жива. Вероятно, в первый раз так глубоко и осознанно за все мои 24 года. В голове возник вопрос- неужели это действительно возможно, чтобы столько человеческих и природных трудов было разрушено в одночасье каким-либо стихийным бедствием? 🙆 Оглянувшись вокруг, я начала присматриваться к тонкой резьбе на деревянной двери, к цветам и лесам-все это потребовало столько усилий, столько времени! В это даже сложно поверить! Неужели энергия, которая была заложена при создании этого не может быть защитой данному творению? 🌱 Ответ пришёл ко мне чуть позже, когда мы приехали к океану. Бродя вдоль береговой линии, я вдруг отчётливо вспомнила как легко волна может размыть песчаный замок, построенный детьми, и не важно сколько усилий на него было потрачено. Природа постоянно создаёт и разрушает, и это один из ее основных законов. Движение жизни всегда синусоидально- вверх и вниз, день и ночь, жизнь и смерть. И единственное,чему стоит научится человеку, глубоко понимать этот закон и уметь взаимодействовать с ним, влиться в волну, а не бороться с течением. А что вы думаете? Согласны или нет? ___________________ #агунг #вулканагунг #извержениеагунга #бали #сказочноебали #agung #volcanoagung #prayforbali
Hi my friends. Посмотрите как относительно спокойно сегодня ведет себя наш великан Агунг. 🌋С этой площадки два дня назад ночью мы смотрели как у него из горла вырывалось оранжевое свечение. Нет на Бали человека кто бы не фотографировал извергающийся вулкан. 📷📹Тысячи церемоний были проведены в его честь чтобы он не так сильно возбуждался.🙏 На Бали все спокойно!!!!!👌 я отвечаю..#Агунг #Agung #intagram #indonesia #islandbali #приколиченабали #сказочныйостров #сказочноебали. #ялюблюдайвинг #янабали #индонезия #Бали
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Ребята! Сегодня мы стали свидетелями уникальнейшего природного явления! Извержение вулкана #агунг последнее подобное извержение было в 1962 году. Мы -сумасшедшие русские, пренебрегая всеми предостерегающими знаками, кирпичами и ужасом в глазах местных, проехали прямо в эпицентр событий. Ощущения непередаваемые: Ужас, восхищение, азарт, восторг! Ради таких моментов стоит жить! #volcano #bali
Фото из серии: Ну и мамушки пошли 🤣 Мы были очень близко к вулкану, почти у самого подножья. Там реально страшно👻 На деревьях много пепла, брошенные дома, везде развешаны плакаты предупреждающие об опасности. Паники у местного населения нет и они вообще не носят маски. Никто не контролировал опасную зону, не было полицейских и спасателей, хотя вулкан дымил. Мы находились в 5км от Агунга, но не на этой фотке. Здесь расстояние по более. Рядом сфоткаться мешали деревья😭 Все это посмотрите в понедельник ☺️ Я пошла монтировать выпуск☺️ У нас осталась неделька на Бали и домой😭 Аэропорт открыт, пока ветер дует в другую сторону☺️ P.S. Кстати СМИ любят наводить панику, особенно говорить о том, как хорошо в России и как плохо в остальных местах. Мы здесь вообще не паникуем, а наши родители уже били тревогу. Быстрее на паром и улетайте☺️ #28weeks #беременность #скоромама #instamama
Напомним, что 25 ноября столб пепла над Агунгом достигал высоты в 7600 метров - вулканический пепел засыпал близлежащие населенные пункты. Власти Индонезии уже эвакуировали 24 тысячи человек из населенных пунктов, расположенных в радиусе 5-8 км от вулкана.