Россия увеличила боевой потенциал на западной границе

Соединения Западного военного округа (ЗВО) РФ существенно увеличили боевой потенциал в 2017 году, сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов в пятницу, 1 декабря.

По словам военачальника, войска округа получили более 1 тыс. единиц боевой техники и модернизация будет продолжена. Особо генерал подчеркнул успехи в улучшении инфраструктуры, в том числе по подготовке.

«Сегодня на самой современной базе (в Мулино — ред.) можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчеты на слаженность действий», - цитирует генерала-полковника РИА «Новости».

21 сентября сообщалось, что войска Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений «Запад-2017» на территории Белоруссии. В учениях были задействованы новейшие танки Т-90М, Т-80БВМ, машины поддержки бронетехники «Терминатор», реактивные системы залпового огня «Смерч» и ТОС-1 «Буратино», оперативно-тактические комплексы «Точка» и «Искандер», а также ударные вертолеты Ми-28Н, Ка-52.