СМИ: Власти Франции подозревают олигарха Керимова в неуплате налогов

Власти Франции подозревают российского сенатора Сулеймана Керимова в неуплате налогов на сумму в 400 млн евро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники во французской прокуратуре.

Как отмечают источники, Керимова подозревают в неуплате налогов при покупке пяти вилл на мысе Антиб, начиная с 2006 года. Одну из вилл он позже перепродал.

По информации издания, часть денег, 40 миллионов евро, была выплачена наличными после снятия со счетов в Швейцарии и Монако.

Следователи допросили двух архитекторов, ландшафтного дизайнера и управляющего виллами Седрик Фожру. Последний был задержан, но впоследствии его отпустили под залог 140 тысяч евро.

Кроме того, была задержана 46-летняя женщина - агент по продаже недвижимости, имя которой не приводится.