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Наводнение в Таиланде: пострадали почти полмиллиона человек

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В Таиланде, по меньшей мере, пять человек погибли в результате наводнения. Об этом сообщает Sky News Australia со ссылкой на агентство по управлению чрезвычайными ситуациями в стране.

Еще более 385 тысяч людей были травмированы. В результате наводнения пострадали более 2,5 тысяч сел в 74 районах восьми провинций и провинции Сатун, где ситуация улучшилась.

Наводнение вызвали сильные дожди. Оно затронуло несколько провинций на юге страны. Два человека погибли в провинции Паттани, еще двое в провинции Сонгкхла и один - в провинции Яла.

Таиланд
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