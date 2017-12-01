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Глава предвыборного штаба Навального арестован на 30 суток

Deutsche Welle
Фото: Yevgeny Kurskov/TASS/Scanpix

Суд признал Леонида Волкова виновным в подготовке несогласованного митинга в Нижнем Новгороде.

Нижегородский районный суд назначил руководителю предвыборного штаба Навального Леониду Волкову 30 суток административного ареста за организацию несогласованного мероприятия. Заседание прошло в пятницу, 1 декабря. О решении суда сам Волков сообщил в Twitter.

«С учетом отбытого [срока] Волкову осталось [отсидеть] 26 дней», - передает издание РБК слова юриста ФБК Ивана Жданова, представляющего интересы Волкова в суде.

Митинг Алексея Навального в Нижнем Новгороде был запланирован на 29 сентября, но политика задержали в Москве. Позже был арестован и Леонид Волков, которого обвинили в нарушении установленного порядка организации митингов.

Алексей Навальный проводит митинги в российских городах и планирует баллотироваться в президенты России на выборах в марте 2018 года. Организаторы мероприятий часто сталкиваются с противодействием местных властей и подвергаются административным наказаниям со стороны правоохранительных органов.

Алексей Навальный Twitter США
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