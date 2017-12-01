В Германии рождественскую ярмарку эвакуировали из-за взрывного устройства

Полиция в городе Потсдам на востоке Германии сообщила о найденном рядом с рождественской ярмаркой взрывном устройстве. Подозрительный пакет был доставлен в городскую аптеку. Ярмарку пришлось эвакуировать, сообщает BBC со ссылкой на информацию полиции.

В Twitter полиции Бранденбурга сообщается, что специальные силы прибыли в Потсдам и обследовали подозрительный объект, найденный на ярмарке. В пакете находилось взрывчатое вещество, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на полицию.

Полицейские совершили контролируемый взрыв обнаруженного устройства, из которого, по данным газеты Potsdamer Neueste Nachrichten, торчали провода. Позже полиция уточнила, что подозрение о самодельном взрывном и зажигательном устройстве подтвердилось.

Корреспондент Potsdamer Neueste Nachrichten сообщил, что путем рентгенологического обследования было обнаружено, что пакет был начинен гвоздями. Находку уничтожили с помощью робота.

По словам полиции, взрывных устройств может быть больше, поэтому после уничтожения находки они начали обследовать место.

Spezialkräfte der @bpol_b sind in Potsdam eingetroffen und untersuchen den verdächtigen Gegenstand. #0112pdm— Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 1 December 2017

После атаки на Берлинскую Breitscheidplatz 19 декабря 2016 года рождественские рынки в этом году особенно охраняются полицией. После обнаружения подозрительного объекта, полиция просила покинуть район города, о чем предупреждала из громкоговорителей.

Мэр города Янн Джейкобс поблагодарил силовиков за профессиональные и быстрые действия и выразил надежду, что рождественский рынок снова откроется завтра.

В декабре прошлого года террорист на угнанном грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки Breitscheidplatz возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. В результате трагедии погибли 12 человек, еще около 50 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Ответственность за теракт взяло на себя ИГ*. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии застрелен в Милане итальянскими полицейскими, которые остановили его для проверки документов. Он вытащил пистолет и с криком «Аллах акбар» собирался открыть огонь по полицейским.