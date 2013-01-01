Раскрыта последняя воля выпившего яд в зале суда генерала

Бывший руководитель Хорватского совета обороны в Боснии и Герцеговине Слободан Праляк, покончивший жизнь самоубийством в зале суда, заранее планировал свой поступок. Об этом говорится в его прощальном письме, сообщает в пятницу, 1 декабря, издание Vecernji list.

Послание, оставленное им два года назад, распечатали родственники Праляка — супруга Катюша Бабич и ее дети Никола и Наташа. Мужчина ранее попросил родных не открывать письмо до дня своей смерти.

Как отмечает издание, генерал завещал: «Не надо мне ни похорон, ни гроба, мой пепел развейте по Мирогою».

Мирогой — кладбище выдающихся деятелей, мемориальный парк и архитектурный комплекс в Загребе.

Сообщается, что последняя воля Праляка стала полной неожиданностью для делегации во главе с министром по делам ветеранов Томо Медведом, депутатом и сыном первого президента Хорватии Франьо Туджмана — Мирославом, и госсекретарем в ранге замминистра иностранных дел Здравкой Бушич, прибывшим к семье для того, чтобы обсудить организацию торжественных похорон.

Vecernji list со ссылкой на источник отмечает, что церемонию похорон Праляка планировалось поручить Хорватскому генеральскому собранию. Правительство республики рисковало бы своим международным имиджем, если бы устроило проводы осужденного Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) военного преступника.

29 ноября Слободан Праляк принял яд во время оглашения вердикта по апелляции в МТБЮ после того, как Апелляционная палата подтвердила приговор к 20 годам тюрьмы за военные преступления. Бывший хорватский генерал умер в одной из больниц в Гааге, куда был доставлен после приема неизвестного отравляющего препарата.

Генерала приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии.