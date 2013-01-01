Ради Марса: Евросоюз отменил санкции на поставки ракетного топлива из России

Руководство Европейского союза исключило из секторальных экономических санкций против РФ ракетное топливо, которое необходимо для российско-европейского проекта по исследованию Марса ExoMars. Речь идет непосредственно о закупках гидразина, используемого в качестве топлива. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Как сообщили в Брюсселе, запрет снимается на закупки и доставку гидразина, предназначенного для спускаемого модуля (5 т) и несущего модуля (300 кг) в рамках миссии ExoMars-2020. При этом

любые сделки с российскими компаниями в этой сфере должны быть предварительно одобрены «компетентными органами» Евросоюза.

Проект ExoMars реализуется в рамках соглашения, подписанного Федеральным космическим агентством России (Роскосмос) и Европейским космическим агентством (ЕКА) в марте 2013 года, напоминает РБК. В 2016 году в рамках проекта с Байконура ракетой-носителем «Протон» был выведен в космос вышедший позднее на околомарсианскую орбиту зонд Trace Gas Orbiter (TGO).

В 2020 году в рамках проекта на Марс должен быть доставлен автоматический марсоход с комплексом научной аппаратуры «Пастер» для изучения поверхности и атмосферы планеты. После этого, по замыслу, посадочная платформа марсохода начнет работу как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств Марса.

Гидразин - высокостабильное, но токсичное ракетное топливо. Оно хорошо подходит для межпланетных миссий, поскольку может использоваться без окислителя и без потерь в ходе перелета, отмечают «Ведомости».

Ранее Евросоюз из-за ситуации на юго-востоке Украины и вхождения Крыма в состав России ввел ограничения в отношении ряда секторов экономики РФ.

Секторальные санкции вводились в два этапа - 1 июля и 1 августа 2014 года.

Они включают в себя запрет на поставки в Россию и вывоз из РФ вооружения и «связанных с ним материалов», а также поставки в РФ «товаров и технологий двойного назначения» и предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности.

В частности, был введен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний («Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть») и трех российских оборонных концернов (Уралвагонзавод, «Оборонпром» и Объединенная авиастроительная корпорация). Также были введены ограничения на торг их облигациями, срок обращения которых превышает 30 дней, и на участие в выпуске таких ценных бумаг.

Еще девяти российским оборонным концернам были запрещены поставки европейских технологий двойного назначения. В список попали АО «Сириус», «Станкоинструмент», «Химкомпозит», «Калашников», Тульский оружейный завод, «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы», «Алмаз - Антей» и НПО «Базальт».

Помимо этого были установлены ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам - «Сбербанку», ВТБ, «Газпромбанку», ВЭБ и «Россельхозбанку». Также было ограничено сотрудничество с РФ в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти. Всего под действие ограничительных мер попали 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.