В Таиланде слон насмерть затоптал туриста

В Таиланде на острове Чанг слон, на котором катали туристов в «слоновой деревне», после окончания экскурсии внезапно напал на немецкого туриста и затоптал его насмерть. При этом двум туристам из России пришлось на ходу спрыгнуть с другого слона, один из них получил травму.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пострадавших россиян – Татьяну и Игоря, попросившие не называть их фамилии.

По их словам, трагедия произошла во второй половине дня в четверг, 30 ноября.

«Заканчивалась экскурсия, все уже слезали со слонов. Ребята, тоже из России, ехавшие на первом слоне, благополучно с него слезли, и вдруг этот слон взбесился и напал на немецкого туриста, который его фотографировал. Слон затоптал немца насмерть на глазах у всех», – рассказали собеседники.

«Второй слон, на котором сидели мы, сильно испугался и начал брыкаться и вставать на задние ноги, а потом побежал. Проводник, который уже с него слез, крикнул нам, чтобы мы немедленно спрыгнули. Мы прыгнули. Мне повезло, я сразу приземлилась на траву, а мужа при прыжке задело скамейкой, на которой мы перед этим сидели на спине у слона. Эта скамейка болталась на боку слона из стороны в сторону и очень сильно ударила мужа по ребрам. Это еще счастье, что муж, уже после этого удара, упал в траву. Если бы слон пронес его еще несколько метров, там уже начинались камни, и тогда ушибами ребер было бы не отделаться», – рассказала Татьяна.

Мужчина был доставлен в больницу с места происшествия с сильными ушибами и подозрением на переломы ребер. Рентгеновское исследование не выявило переломов, однако врачи назначили еще одно исследование через неделю, так как за несколько дней могут проявиться трещины или скрытые переломы, которых не видно на снимках, сделанных сразу после происшествия, сказала она.

Россиянка добавила, что, по ее мнению, в трагедии виноваты владельцы слоновой деревни и проводники слонов.

«Это или жестокое обращение со слонами, либо что-то еще, в чем виноваты люди. Не мог слон просто так напасть на человека, не бывает у животных такого злого умысла», – сказала Татьяна.