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Из-за скандала из Uber уволились три руководителя

Korrespondent.net
Фото: WILL OLIVER / EPA

Три старших менеджера службы безопасности компании Uber подали в отставку после того, как стало известно о срытой от общественности кибератаке в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Ранее Uberпокинул глава службы безопасности Джо Салливан, на которого возложили ответственность за кражу данных хакерами.

По словам представителя Uber, в отставку подали начальник отдела кадров службы безопасности Пуджа Ашок, старший специалист по безопасности Притхви Рай и менеджер, занимавшийся физической безопасностью, Джефф Джонс.

По словам источника Reuters, после отставки менеджеров в трехмесячный отпуск по состоянию здоровья ушел глава группы Uber по борьбе с глобальными угрозами Мэтт Хенли.

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