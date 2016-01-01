Из-за скандала из Uber уволились три руководителя

Три старших менеджера службы безопасности компании Uber подали в отставку после того, как стало известно о срытой от общественности кибератаке в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
Ранее Uberпокинул глава службы безопасности Джо Салливан, на которого возложили ответственность за кражу данных хакерами.
По словам представителя Uber, в отставку подали начальник отдела кадров службы безопасности Пуджа Ашок, старший специалист по безопасности Притхви Рай и менеджер, занимавшийся физической безопасностью, Джефф Джонс.
По словам источника Reuters, после отставки менеджеров в трехмесячный отпуск по состоянию здоровья ушел глава группы Uber по борьбе с глобальными угрозами Мэтт Хенли.