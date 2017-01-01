СМИ раскрыли секрет странного предмета под плащом Порошенко

Украинскому президенту Петру Порошенко приходится носить под костюмом инсулиновую помпу. Об этом пишут украинские «Вести» со ссылкой на фракцию «Блок Петра Порошенко».

«Петр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат — это выход для него», - рассказал собеседник издания.

Известно, что лидер Незалежной не ест конфеты, и в его доме не бывает сладкого. Однако представитель пресс-службы президента страны не прокомментировал состояние здоровья Петра Порошенко.

Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали снимок Порошенко в Плаще, под которым находился непонятный предмет. Некоторые юзеры предположили, что лидер страны может носить бронежилет.

Инсулиновая помпа представляет собой специальный прибор, который вводит в кровь инсулин в случае отсутствия возможности сделать инъекцию.