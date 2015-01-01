Во Франции местный житель два года выдавал себя за жертву парижских терактов

29-летний француз Седрик Рей, долгое время выдававший себя за пострадавшего в результате террористического акта в концертном зале «Батаклан» в Париже в ноябре 2015 года, получил два года тюремного заключения. Следствие, изучив данные сотового оператора, установило, что мужчина прибыл на место трагедии лишь спустя почти два часа после стрельбы.

ТАСС со ссылкой на AFP передает, что Рей по образованию - санитар скорой медицинской помощи. После теракта в «Батаклане» он почти сразу раздал множество комментариев СМИ в качестве «очевидца трагедии». С тех пор все это время он выдавал себя за пострадавшего и получал помощь от французского Фонда гарантий жертвам терроризма и других правонарушений.

Сам злоумышленник на суде признал свою вину. По его словам, он узнал о случившемся из новостей, после чего поспешил к месту событий, якобы желая оказать помощь. Адвокат Рея заявила, что ее подзащитный «искренне сострадал пострадавшим», однако позднее сострадание «превратилось в одержимость и перешло через порог моральной допустимости». «Со временем я окончательно погряз в этой лжи», - добавил подсудимый.

Исправительный суд Версаля частично учел эти доводы и смягчил наказание, на котором настаивало обвинение. За попытку мошенничества он приговорен к двум годам тюрьмы, при этом 1,5 года засчитаны условно, и лишь шесть месяцев - с обязательным отбыванием наказания в местах лишения свободы.

Напомним, теракты в Париже произошли 13 ноября 2015 года. Тогда террористы совершили ряд скоординированных атак на ряд объектов города. В частности, они открыли стрельбу в нескольких районах Парижа, в том числе в ресторане Le Petit Cambodge и в театре «Батаклан», где проходил рок-концерт.

Кроме того, боевики взорвали три бомбы рядом со стадионом Stade de France, где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Жертвами атак в общей сложности стали более 130 человек.

Отметим, что в феврале 2016 года французское издание Le Canardenchaine сообщало, что спецслужбы Франции получали информацию о возможной угрозе теракта в парижском концертном зале «Батаклан» с 2010 года. Тогда французские следователи вышли на имя бельгийского радикала Фарука Аббеса, который планировал организовать атаку на «Батаклан». В 2010 году Аббес был заключен под стражу, однако за неимением достаточных доказательств судебное разбирательство по его делу два года спустя было закрыто.



