Еврокомиссия готовит план на случай провала переговоров по Brexit

Специальная рабочая группа в Еврокомиссии прорабатывает все сценарии развития ситуации после выхода Великобритании из ЕС, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Параллельно Брюссель ищет компромиссы с Лондоном.

Европейская комиссия готовит в рамках специальной рабочей группы меры на случай срыва переговоров по Brexit. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в субботу, 2 декабря, со ссылкой на внутренние документы Евросоюза. Секретариат Еврокомиссии уже начал разработку плана во всех областях, начиная от таможенных сборов и заканчивая рыболовством. По данным газеты, глава делегации ЕС на переговорах с Соединенным Королевством Мишель Барнье заявил, что таким образом страны Евросоюза должны подготовиться к самому худшему случаю.

Параллельно с переговорами, ведущимися делегацией под руководством Барнье, рабочая группа под названием «Brexit Preparedness Group» разрабатывает различные сценарии развития ситуации после выхода Великобритании из Евросоюза. Один из них предусматривает возможность выхода без заключения Лондоном договора с Брюсселем.

Переговоры пробуксовывают

Переговоры по Brexit зашли в тупик, так как стороны не могут достигнуть согласия по центральным вопросам. Тремя основными спорными пунктами являются: сумма компенсации, которую Лондон должен выплатить за выход из ЕС, будущие права 3,2 миллиона граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, и открытость границы Великобритании с Ирландией.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 4 декабря встретится в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для обсуждения хода переговоров. В последние дни Лондон выказал готовность пойти навстречу в том, что касается платежей Брюсселю. Однако вопрос о пограничном режиме между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Республикой Ирландия остается открытым.