Пассажиры AirBaltic застряли в Абу-Даби

В столичном аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов в субботу был отменен рейс на Ригу латвийской авиакомпании AirBaltic, из-за чего десятки пассажиров, включая жителей Латвии, Эстонии, Великобритании и Германии застряли в Абу-Даби на неопределенное время.

Один из пассажиров рейса сообщил порталу rus.err.ee, что отмененный по техническим причинам вылет должен был состоятся в 07:45 (по восточно-европейскому времени).

Пилот AirBaltic от лица авиакомпании сообщил, что фирма ждет техников, которые должны прибыть из Риги и починить самолет. Время вылета до сих пор неизвестно. Отдел бронирования AirBaltic пообещал подобрать для пассажиров наилучшие варианты альтернативных рейсов.