В Гондурасе после скандальных выборов ввели комендантский час

Правительство Гондураса после скандальных выборов объявило комендантский час в попытке взять под контроль общественные беспорядки. По официальным данным, на президентских выборах с преимуществом в 1% побеждает действующий глава государства Хуан Орландо Эрнандес. Оппозиция объявила, что победу у их кандидата Насральи украли.

Издание La Prensa сообщает, что вспыхнувшие после выборов беспорядки уже привели к жертвам: один человек погиб, более 20 пострадали. Более ста человек были задержаны полицией.

Комендантский час вводится на 10 дней и будет действовать с 18:00 до 6:00.

ТАСС напоминает, что беспорядки в стране начались в четверг, их устроили сторонники кандидата на пост президента от «Оппозиционного альянса против диктатуры» Сальвадора Насральи. После завершения голосования Насралья заявлял о своей победе. Однако в настоящее время уступает действующему президенту Хуану Орландо Эрнандесу. По итогам обработки данных с 94,35% участков оппозиционер набирает 41,92% голосов, а его соперник - 42,92%.

Избирательная комиссия объявила о готовности посчитать бюллетени, признанные спорными, под наблюдением представителей обоих политических лагерей. Оппозиция требует пересчета всех голосов, отмечает DW.

Перед проведением голосования Насралья и Эрнандес взяли на себя обязательство перед Организацией американских государств уважать итоговые результаты голосования, которые будут обнародованы Верховным избирательным трибуналом (ВИТ). Тем не менее, оппозиционер позднее заявил, что не будет их признавать и обвинил ВИТ в нарушениях при подсчете голосов.





