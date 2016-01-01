В Праге рухнул пешеходный мост

Пешеходный мост через реку Влтаву обрушился в субботу, 2 декабря, в чешской столице Праге. При этом пострадали четыре человека, сообщает местное издание e15.cz.

Все получившие травмы сейчас находятся в городской больнице. В настоящее время на месте проходит операция по поиску других возможных жертв инцидента. В ней задействован вертолет, пожарные и представители правоохранительных органов.

«Часть пешеходного моста рухнула, другая часть тоже может в скором времени упасть. Мы спасли четырех пострадавших», — рассказал изданию один из пожарных. По его словам, серьезных травм ни у кого нет.

В ноябре 2016 года мост через Иртыш с находившимися на нем людьми рухнул в казахстанском городе Усть-Каменогорске. В момент происшествия на закрытой для реконструкции части находились шесть рабочих, четверо упали, двоим удалось зацепиться за парапет.