Раскрыта последняя воля выпившего яд в зале суда генерала

Бывший руководитель Хорватского совета обороны в Боснии и Герцеговине Слободан Праляк, покончивший жизнь самоубийством в зале суда, заранее планировал свой поступок. Об этом говорится в его прощальном письме, сообщает издание Vecernji list.

«В крови Праляка обнаружены следы цианистого калия. Именно это вещество привело к остановке сердца, которая, по предварительным данным, и стала причина смерти», - говорится в заявлении прокуратуры по результатам токсикологической экспертизы.

Хорватское издание Vecernji list тем временем пишет о том, что Праляк заранее планировал свой поступок. В загребском районе Кралевац распечатали его прощальное письмо, оставленное им два года назад с требованием не открывать до дня смерти, пишет Newsru.

«Перефразируя его слова, которые мы узнали из источника, близкого семье, генерал завещал: не надо мне ни похорон, ни гроба, мой пепел развейте по Мирогою (кладбище выдающихся деятелей, мемориальный парк и архитектурный комплекс в Загребе - Прим. NEWSru.com)», - говорится в материале издания.