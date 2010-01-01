Bloomberg: Европу ожидает самый холодный декабрь за последние семь лет

Несмотря на то, что в этом году в Европе ожидается самый холодный декабрь с 2010 года, в целом 2017 год является самым теплым за последние несколько лет.

Первая часть декабря будет необычно холодной, а в середине месяца температура воздуха нормализуется, пишет издание Bloomberg, которое опросило восемь независимых метеорологов.

Уже сейчас можно констатировать, что холода добрались до Европы. В субботу в Германии температура опустилась до нуля. В прошлом году она в среднем составляла в это время года около 3-4 градусов тепла.

Холоднее всего в начале декабря будет в Норвегии и в юго-западной части Европы.