Теракт в Сомали: число жертв превысило 512

Число жертв двойного теракта, который произошел 14 октября в столице Сомали, городе Могадишо, превысило 512 человек, еще 295 получили ранения. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает Guardian.

«Общее число людей, которых мы зафиксировали в результате теракта, составляет 869 человек: 512 погибших, 295 раненых и около 70 человек еще не подтверждены, они мертвы или пропали без вести», – сказал руководитель центра по чрезвычайным операциям Сомали Абдулахи Мохамед Ширвак.

Напомним, ранее сообщалось о 358 жертвах террористической атаки в столице Сомали Могадишо.