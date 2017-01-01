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Испанский премьер заявил о конце сепаратистов в Каталонии

korrespondent.net
Глава испанского правительства Мариано Рахой | Фото: AP/Scanpix

Сепаратистский процесс в Каталонии завершен благодаря успешному применению 155-й статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое правление центральных властей в регионе. Об этом субботу, 2 декабря, заявил премьер-министр Испании Марионо Рахой, передает издание Mundo.

«Процессу пришел конец», – сказал Рахой, подчеркнув, что 155-я статья «функционирует нормально».

По мнению Рахоя, «законность была восстановлена, и доверие начало восстанавливаться».

«Каталония может вернуться на путь экономического подъема, и пройдут нормальные, законные выборы с гарантией нейтральности институтов», – пообещал Рахой.

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