Советник Трампа: Вероятность войны с КНДР высока

Вероятность войны США и КНДР в данный момент очень высокая. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что риск возрастает с каждым днем», – подчеркнул он.

По его словам, ядерные амбиции северокорейского диктатора Ким Чен Ына являются самой серьезной угрозой национальной безопасности, с которой сейчас сталкиваются США.

«Самая непосредственная угроза Соединенным Штатам и миру – это угроза, которую представляет режим-изгой в Северной Корее и его постоянные попытки развивать свой ядерный потенциал на большие расстояния», – отметил он.

По словам советника американского президента, США важно объединиться со всеми своими союзниками, чтобы убедить Ким Чен Ына отказаться от своих намерений.

Напомним, в ночь на 29 ноября Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты, которая пролетев 1000 километров упала в исключительной экономической зоне Японии.

В КНДР заявили, что испытанная межконтинентальная баллистическая ракета способна поразить США.