Пучдемон останется в Бельгии до каталонских выборов

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон останется в Бельгии до выборов 21 декабря в Каталонии, поскольку борется против экстрадиции в Испанию. Об этом заявил его адвокат, сообщает AFP.

Как отмечается, Пучдемон в ожидании возможной экстрадиции в Испанию, где он обвиняется в мятеже и злоупотреблении государственными средствами, баллотируется на выборах во главе платформы Все для Каталонии. В ее состав входят люди с его консервативной, сепаратистской партии PDeCAT, а также представители гражданского общества.

«В любом случае они будут (в Брюсселе) до 21 декабря, и, по моим расчетам, это может продолжаться до середины января», - сказал адвокат Жауме Алонсо Куэвилльс каталонскому радио Rac1, имея в виду Пучдемона и четырех его бывших министров, которые бежали в Бельгию в октябре.

«Я убежден, что независимо от того, что произойдет, они прибегнут к апелляции»,

- сказал адвокат.

Пучдемон также заявил, что рассматривает выборы в парламент 21 декабря как второй раунд референдума о независимости автономии, сообщает El Pais.

«Мы должны изменить наше государство, чтобы изменить эпоху, чтобы продвинуться от страны, которая живет в XX или XIX веке, к той, которая говорит с миром вызовов XXI века», — сказал Пучдемон в своем обращении.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце октября парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании. После этого Мадрид ввел в регионе прямое управление, распустив региональный парламент и отстранив правительство.

Пучдемон отказался признать свою отставку. Через несколько дней он и несколько экс-советников женералитета уехали в Бельгию.

Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых членов правительства Каталонии, отстраненных от власти. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

Прокуратура Испании попросила суд объявить в международный розыск Пучдемона и еще четырех экс-министров, находящихся за пределами страны.