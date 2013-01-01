В Желтом море 13 человек погибли из-за столкновения двух судов

Сегодня утром, 3 декабря, в результате столкновения рыболовного судна под флагом Южной Кореи с танкером вблизи острова Йонхиндо в Желтом море погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местное отделение береговой охраны.

При этом двое людей считаются пропавшими без вести.

Как отмечается, столкновение произошло около 6 утра по местному времени. На рыболовецком судне в момент столкновения находилось 20 пассажиров и два члена экипажа.

По информации источника агентства, нарушения правил перевозки людей обнаружено не было.

На месте инцидента ведутся поисково-спасательные работы. К месту столкновения судов направлены четыре вертолета и 14 судов.