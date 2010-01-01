В Греции утверждают, что договорились с кредиторами

Греция успешно завершила переговоры с кредиторами по третьей оценке программы реформ, соглашения достигнуты по всем вопросам, в понедельник они будут представлены Еврогруппе. Об этом заявил министр финансов Греции Эвклид Цакалотос в субботу вечером после завершения переговоров, передают РИА Новости.

«Мы закрыли техническое соглашение SLA (Stuff Level Agreement, без которого невозможно одобрение оценки Еврогруппой — министрами финансов еврозоны – ред.), у нас есть соглашение по всем вопросам. Оно будет представлено Еврогруппе в понедельник. Мы договорились выполнить все необходимые предварительные условия настолько быстро, насколько это возможно. Итак, мы договорились о том, что необходимо сделать для завершения третьей оценки и о том, что делать и что будет в повестке дня четвертой оценки», — сказал Цакалотос.

По его словам, переговоры проходили в хорошей атмосфере.

«Мы закрываем третью оценку гораздо быстрее, чем на предыдущих встречах», — сказал министр, по словам которого, он доволен итогами переговоров.

Цакалотос сообщил, что будут подготовлены пакеты законопроектов до Рождества (25 декабря) и после Рождества. По его словам, важным будет заседание Еврогруппы 22 января, где ожидается политическое одобрение соглашения.

Говоря о четвертой оценке программы реформ, Цакалотос сообщил, что целью является провести ее в мае-июне. «Мы хотим провести ее перед выходом из программы помощи», — сказал он.

Стоит отметить, что Греция с 2010 года получает финансирование по программам помощи. Кредиты на обслуживание гигантского внешнего долга выделяются в обмен на реформы и «политику затягивания поясов». Сейчас действует третья программа помощи объемом 86 миллиардов евро. Она истекает в августе 2018 года.