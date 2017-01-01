Германия будет платить беженцам за возвращение на родину

Правительство Германии хочет выплачивать дополнительную премию искателям убежища, которые добровольно вернутся из ФРГ на родину. Об этом 3 декабря сообщает министерство внутренних дел страны.

Как отмечается, принявшие участие в программе возвращения до 28 февраля, смогут получить дополнительную «поддержку для реинтеграции» на сумму до 3000 евро.

На сегодняшний день мигранты уже получают за отказ от дальнейшего рассмотрения заявки на убежище дела в ФРГ по 1200 евро на человека, старше 12 лет, и по 600 евро на ребенка.

«Если до конца февраля вы согласитесь на добровольное возвращение, то сможете получить, кроме стартовой помощи, еще и финансовую помощь на жилье в стране происхождения в первые 12 месяцев», - сообщил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

В частности, по его словам, эти деньги могут быть предоставлены на оплату аренды, строительство или ремонт жилья, оборудование для кухни или ванной комнаты. При этом одно лицо может получить сумму до одной тысячи евро, семья - до трех тысяч евро.

Как сообщается, сейчас в Германии насчитывается около 115 000 мигрантов, получивших отказ в убежище, но оставшихся в стране. В период с февраля по октябрь 2017 года только 8639 человек получили финансовую помощь от правительства и добровольно покинули страну.

Напомним, в американской миссии при ООН заявили, что США не присоединятся к международному договору о миграции, который должен быть принят в 2018 году.