Статус участника Второй мировой войны - только гражданам?

Латвийское общество национальных воинов будет призывать Сейм поддержать присвоение статуса участника Второй мировой войны только гражданам Латвии, сообщил агентству ЛЕТА председатель общества Эдгар Скрейя.

Об этом члены общества договорились на конференции 2 декабря.

Сейм поддержал в начале ноября во втором чтении закон о предоставлении статуса участника Второй мировой войны.

Цель законопроекта - оценить заслуги граждан Латвии, которые в годы Второй мировой войны в составе регулярных воинских формирований других государств участвовали в вооруженной борьбе против СССР, нацистской Германии и ее союзников.

Участниками Второй мировой войны планируется признать граждан Латвии, имевших этот статус до 17 июня 1940 года или легально въехавших в Латвию постоянных жителей. Статус не будет относиться к людям, которые въехали в страну согласно договору 1939 года с СССР о военных базах.

Законопроект еще будет рассматриваться в окончательном чтении.