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В Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В Нью-Йорке автомобиль въехал в группу людей, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press.

Еще трое получили серьезные ранения. По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом.

Власти уточняют детали случившегося. По предварительной информации, произошедшему предшествовал конфликт с участием водителя машины. Его в настоящий момент ищут.

В конце октября уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, управляя фургоном,наехал на пешеходов в Нью-Йорке, а также стрелял по людям. Погибли восемь человек, 15 пострадали.

Власти признали нападение терактом, ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».

На Таймс-сквер в мае в толпу пешеходов врезался легковой автомобиль, погиб один человек, полиция не сочла это терактом.

США
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