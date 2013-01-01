Появились первые биткоиновые миллиардеры

Первыми миллиардерами, заработавшими свое состояние благодаря инвестициям в криптовалюту биткоин стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы, передает Telegraph.

Сообщается, что Уинклвоссы купили 1% мирового запаса биткоинов за $11 млн в 2013 году, в момент, когда стоимость одного биткоина составляла $120.

Уинклвоссы утверждали об отсутствии планов по продаже биткоинов ввиду долгосрочности вложения.

Напомним, Bitcoin установил новый абсолютный рекорд - впервые в истории его курс перевалил за 10 000 долларов. Но уже на следующий криптовалюта торговалась выше 11 000 долларов. На сегодняшний день цена «цифрового золота» приближается к 12 000 долларов.