Северная Корея предупредила США об угрозе начала ядерной войны

Северная Корея в свете начинающихся 4 декабря совместных маневров США и Республики Корея напомнила Вашингтону, что подобные шаги с его стороны чреваты началом ядерной войны. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщила газета ЦК Трудовой партии Корея «Нодон синмун».

Пхеньян воспринимает пятидневные военно-воздушные учения Vigilant Ace в тихоокеанском регионе как «явную и всестороннюю провокацию против Корейской Народно-Демократической Республики». Ответственность за возможную эскалацию конфликта КНДР возлагает на Соединенные Штаты, которые называет «поджигателем войны».

Воздушные маневры Vigilant Ace - крупнейшие из когда-либо проводившихся Вашингтоном и Сеулом. В них задействованы около 12 тыс. американских военнослужащих, более 230 боевых самолетов, включая многоцелевые истребители пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor и бомбардировщики Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Пхеньян 28 ноября осуществил очередной запуск баллистической ракеты. Она была выпущена в направлении Японского моря и упала в 250 километрах от побережья Японии.

В НАТО и ЕС осудили новые ракетные испытания Северной Кореи. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян «воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов».