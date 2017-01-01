Возле Эквадора произошло мощное землетрясение

Толчки были зафиксированы в 11.19 по времени UTC (13.19 по киевскому времени) в 33 км к северо-востоку от города Баия де Каракес. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступала. По словам президента Эквадора Ленина Морено, землетрясение ощущалось в 12 провинциях страны.

Напомним, 16 апреля в Эквадоре произошло самое разрушительное землетрясение с 1979 года – магнитуда составила 7,8 балла. Погибли 663 человека, 12,5 тысячи получили ранения и травмы, разрушена инфраструктура в провинциях Манаби, Эсмеральдас, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, Гуаяс, Санта-Элена и Лос-Риос.