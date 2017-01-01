Саакашвили рассказал, когда его могут экстрадировать

Экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили могут экстрадировать его из Украины уже на следующей неделе. Об этом бывший президент Грузии заявил в эфире телеканала NewsOne вечером в воскресенье, 3 декабря.

По его словам, такая мера может быть принята, если Саакашвили предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу.

«У них планы выкинуть меня из страны, у них совместная спецоперация грузинских спецслужб, российских спецслужб и украинских спецслужб. Если они даже выкинут меня на следующей неделе… И, кстати, они хотят так сделать, хотят меня схватить и сказать: вот на тебе в Грузии дела, мы предлагаем тебе в Польшу или в Голландию; я скажу, что я поеду в Грузию», – сказал Саакашвили.

Он отметил, что готов в Грузии сидеть в тюрьме. «Даже если меня выкинут, даже если меня бросят в тюрьму под надуманными обвинениями, я знаю, что готовится провокация», – сказал Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявлял, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране.