В Альпах сошла лавина: погибли трое туристов

Поиски пропавших людей были начаты еще вечером 2 декабря.

«Поиски завершены. Три туриста, пропавшие без вести с вечера субботы, были найдены мертвыми в воскресенье в горах Шартрез, в Изере, при «разных обстоятельствах», двое из которых были жертвами лавины, мы узнали из рельефа в горах», – говорится в сообщении.

Поиски первого туриста были начаты после того, как его жена сообщила, что муж вовремя не вернулся в отель. Утром 3 декабря его нашли у подножия горы Дан де Кроль. Других туристов нашли у подножия горы Гран Сом.