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В зоне поисков аргентинской подлодки обнаружен неопознанный объект

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В районе поисков пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины Сан Хуан в Южной Атлантике обнаружен новый неопознанный объект. Об этом сообщил пресс-офицер аргентинского флота Энрике Бальби, передает ABC News.

По его словам, предмет находится на глубине 950 метров и расположен неподалеку от последнего известного месторасположения субмарины.

Напомним, аргентинская подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

Названа возможная причина взрыва на пропавшей аргентинской подлодке

В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Аргентина
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