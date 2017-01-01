Новый поворот: отец «трезвого мальчика» должен ответить за клевету

Защита автомобилистки Ольги Алисовой, приговоренной к трем годам колонии-поселения после ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко, подала заявление о клевете в отношении отца ребенка, служащего «Росгвардии» Романа Шимко.

Как сообщил представитель Романа Шимко, согласно тексту документа, Алисова требует за клевету в отношении нее 10 млн рублей ( около 145 тыс. евро)– согласно ч.5 ст. 128.1. УК России «Клевета».

Отметим, что максимальная сумма, которую можно запросить за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, составляет 5 млн рублей. Адвокат Ольги Алисовой Наталья Куракина подтвердила «Газете.Ru», что соответствующее заявление подано в понедельник, но не уточнила, каким образом сторона намерена добиться выплаты именно такой суммы.

Сторона Шимко уточнила, что соответчиком по иску будет выступать один из федеральных телеканалов, с которого Алисова также потребует 5 миллионов.

Ранее отец ребенка не раз обвинял сбившую его ребенка женщину в связях с преступным миром. Так, Шимко высказывал подозрения в том, что Алисова в момент ДТП могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также могла работать наркокурьером и находилась в момент совершения наезда на ребенка на выполнении очередного заказа – этим, в частности, Шимко объяснял исчезновение камер видеонаблюдения, расположенных у подъезда его дома, которые могли заснять не только момент ДТП, но и возможную передачу наркотических средств заказчику.

В свою очередь адвокат Алисовой, Наталья Куракина сказала «Газете.Ru», что «никакой связи между Алисовой и алкоголем в крови ребенка нет, равно как и в ее связи с кем-то еще».

Ранее были опубликованы материалы комплексной судебной экспертизы, которая проходила с 15 часов 19 июля 2017 года по 17 часов 16 октября 2017 года: несмотря на то, что она доказала трезвость погибшего в ДТП Алексея Шимко, алкоголь в крови ребенка все-таки был обнаружен, что было объяснено брожением крови.