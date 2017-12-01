Чего Трамп так боялся? Флинн может наконец нам рассказать

Прописная истина вашингтонских скандалов: это не первоначальные действия ведут к судебной катастрофе, а попытка их скрыть", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Возможно, именно так обстоит дело с предъявлением обвинения бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну - и с расследованием контактов штаба Трампа с Россией в более широком плане, - отмечает автор. - Однако многое мы по-прежнему не знаем".

Почему Флинн лгал по поводу звонков тогдашнему послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку? Что он скрывал? Один намек содержится в документе «Формулировка обвинения», сопровождающем соглашение о признании вины, пишет Игнатиус: обвинители говорят, что Флинн согласовал свои высказывания в разговоре с Кисляком заранее с неназванным чиновником, описанным как «высокопоставленный чиновник в президентской переходной команде», который пребывал с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго. И только получив разрешение на высоком уровне обсуждать санкции, Флинн позвонил российскому послу.

What was Trump so afraid of? Flynn may finally tell us

«С учетом его места в иерархии в качестве назначенного советника по нацбезопасности существовало лишь два человека, которые, вероятно, могли дать разрешение на его контакт с Россией: Джаред Кушнер, зять президента и старший советник, который тоже имел обширные контакты с Кисляком и другими русскими, и сам избранный президент, который говорил в ходе предвыборной кампании, что хочет улучшить отношения с Россией», - отмечает обозреватель.

Учитывая, что 30 декабря Трамп публично поблагодарил российского президента Владимира Путина за непринятие ответных мер в связи с высылкой 35 российских дипломатов Обамой, всегда было сложно верить в то, что Трамп не был в курсе обсуждений Флинна и Кисляка, считает Игнатиус. «Теперь мы узнаем правду. Соглашение о признании вины ясно указывает на то, что Флинн сотрудничает со специальным прокурором Робертом С.Мюллером по теме своих бесед с «высокопоставленным чиновником» и другими», - отмечает автор.

«В центре этой истории - загадка, которая продвинет все расследование: чем был так обеспокоен Трамп, что это заставило его отрицать контакты с Россией и осуждать попытки расследования этих контактов? - пишет журналист. - Обнаружения чего он боялся?»

«Была ли это 30-летняя история его отношений с российскими бизнес- и политическими лидерами в рамках его попыток заключить крупные деловые сделки? Была ли это помощь, которую предлагали российские агенты, чтобы облить грязью его оппонента Хиллари Клинтон, как это задокументировано в электронной переписке Дональда Трампа-младшего и в соглашении о признании вины, заключенном несколько недель назад между Мюллером и помощником штаба Трампа Джорджем Пападопулосом?» - высказывает гипотезы автор.

«Каждую неделю всплывают новые части этого паззла», - заключает Игнатиус.