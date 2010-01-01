Обвинение попросило приговорить российского министра Улюкаева к 10 годам строгого режима

Сторона обвинения попросила приговорить бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки. В Замоскворецком суде Москвы идут прения по уголовному делу против бывшего чиновника.

Обвинение также попросило назначить Улюкаеву 500 миллионов рублей штрафа — сумма взятки (2 миллиона долларов) в пятикратном размере. Прокурор попросил суд лишить Улюкаева классного чина и государственных наград.

При этом, как передает корреспондент «Медузы», прокуроры не ссылались на показания передавшего взятку главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он не явился в суд для дачи показаний, а против оглашения материалов допросов выступила защита Улюкаева. Из обвинительного заключения попросили исключить состав преступления «вымогательство взятки».

По версии следствия, в ноябре 2016 года Улюкаев получил от Сечина 2 миллиона долларов за покровительство в сделке по покупке «Башнефти». Сечин заявлял, что Улюкаев требовал взятку за положительное заключение по сделке.

Улюкаев свою вину отрицает. Он рассказал на суде, что ничего не требовал от Сечина и стал жертвой провокации.