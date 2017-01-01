МИД РФ: НАТО формирует в Европе базу для развертывания наступательной группировки

НАТО разместила в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы в общей сложности порядка десяти тысяч военнослужащих с сотнями единиц военной техники и авиацией, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

«На сегодняшний день альянс фактически формирует в Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки», - сказал А.Келин в интервью «Интерфаксу».

«На т.н. «непрерывной ротационной» основе размещаются контингенты стран блока там, где их никогда раньше не было. Суммарно речь идет

о порядка десяти тысячах военнослужащих с сотнями единиц военной техники и авиацией в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы»,

- подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По словам А.Келина, «передовое базирование вооружений и военной техники, независимо от целей использования, представляет собой именно постоянное военное присутствие».

«Это идет вразрез с обязательствами, закрепленными в Основополагающем акте Россия-НАТО», - заявил дипломат.

«Одновременно расширяется военно-морская и военно-воздушная деятельность альянса вблизи наших рубежей. Растет интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки по антироссийским сценариям. Ведется модернизация имеющейся и строительство новой военной инфраструктуры. Продолжается создание системы ПРО США/НАТО в Европе», - продолжил дипломат.

«В совокупности предпринимаемые альянсом меры меняют баланс сил на европейском континенте и ведут к опасному витку гонки вооружений», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал Русский TVNET, в пятницу, 1 декабря, командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) России генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что соединениния ЗВО РФ существенно увеличили боевой потенциал в 2017 году.

По словам военачальника,

войска округа получили более 1 тыс. единиц боевой техники и модернизация будет продолжена.

Особо генерал подчеркнул успехи в улучшении инфраструктуры, в том числе по подготовке.

«Сегодня на самой современной базе (в Мулино — ред.) можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчеты на слаженность действий», - цитирует генерала-полковника РИА «Новости».

21 сентября сообщалось, что войска Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений «Запад-2017» на территории Белоруссии. В учениях были задействованы новейшие танки Т-90М, Т-80БВМ, машины поддержки бронетехники «Терминатор», реактивные системы залпового огня «Смерч» и ТОС-1 «Буратино», оперативно-тактические комплексы «Точка» и «Искандер», а также ударные вертолеты Ми-28Н, Ка-52.