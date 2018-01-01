Новым президентом Еврогруппы избран министр финансов Португалии Мариу Сентену

Сегодня в Брюсселе на совещании совета министров финансов стран ЕС - так называемой Еврогруппы - следующим ее президентом избран министр финансов Португалии Мариу Сентену.

На эту должность претендовали еще три министра финансов: Дана Рейзниеце-Озола (Латвия), Пьер Граменья (Люксембург) и Петер Кажимир (Словакия).

Как сообщалось, в октябре нынешний президент Еврогруппы Йерун Дейсельблум объявил, что в январе 2018 года уйдет в отставку.

Члены Еврогруппы избирают президента большинством голосом на два с половиной года.

Еврогруппа - неофициальная структура, в которую входят министры финансов 17 стран-членов еврозоны, еврокомиссары по финансам и экономике, председатель Европейского центрального банка, другие высокопоставленные чиновники ЕС. Обычно за день до заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам стран ЕС они подготавливают решения, которые принимает совет.