Мурниеце призвала Молдавию продолжать реформы

Выполнение плана реформ является предпосылкой для углубления отношений Молдавии и ЕС, отметила сегодня на встрече с президентом молдавского парламента Андрианом Канду председатель Сейма Инара Мурниеце.

ЕС и Молдавия договорились о сильных инструментах реформ, важнейшим из которых является договор об ассоциации. Теперь Молдавии важно показать наглядные результаты реформ, и важную роль в этом играет также парламент, сказала Мурниеце, заверив, что Латвия продолжит поддерживать Молдавию и страны Восточного партнерства ЕС в целом, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Канду поблагодарил Латвию за защиту интересов стран Восточного партнерства в ЕС, подчеркнув, что Латвия - настоящий друг Молдавии.

Латвию и Молдавию объединяют дружеские двухсторонние отношения и активный политический диалог также на парламентском уровне. У двух стран есть потенциал для сотрудничества в области экономики и образования, подчеркнула спикер Сейма.

Во время встречи стороны обсудили также актуальные внутриполитические вопросы Молдавии.